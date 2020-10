Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw beschädigt und davon gefahren

Sondershausen (ots)

Am 24.10.2020, zwischen 13:30 und 14:05 Uhr, ereignete sich in Sondershausen in der Güntherstraße ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw VW hatte zu dieser Zeit ihren Pkw dort geparkt. Bei Rückkehr bemerkte sie einen Sachschaden. Der bislang unbekannte Verursacher hatte beim Ein- oder Ausparken neben der Geschädigten deren Pkw beschädigt. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Zeugen denen zur fraglichen Zeit etwas auffiel oder die Angaben zum Verursacher machen können, sind hiermit aufgerufen sich bei der Polizei zu melden!

