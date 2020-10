Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf B249 nach Schaden an Leitplanke

Sondershausen (ots)

Am 24.10.2020, 7:50 Uhr, wurde durch einen namentlich bekannten Zeugen ein Lkw mitgeteilt, welcher augenscheinlich nach einem Unfall auf der B249 kurz vor der Einmündung zur B4 eine Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Nach Information an die Polizei konnten die Beamten den niederländischen beschädigten Lkw mit seinem deutschen Fahrer in Sondershausen feststellen und mit dem Vorhalt konfrontieren. An der Unfallstelle wurde festgestellt, dass der Fahrer kurz vor der Einmündung nach rechts von der Straße abkam, den Seitenstreifen aufwühlte und mit der Leitplanke kollidierte. Die Fahrbahn wurde dabei erheblich verschmutzt, sowie das Straßenbankett und Leitplanke auf mehr als 30m beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Fahrer gab zum Vorhalt der Unfallflucht noch an, dass er vor der Kollision mit der Leitplanke einem Hirsch ausweichen musste und dadurch von der Straße abkam. Letztendlich musste der Fahrer seinen Lkw stehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Bundesstraße wurde durch Mitarbeiter der TSI Gmbh gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell