Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffällige Fahrweise

Nordhausen (ots)

Auf Grund seiner Fahrweise, in Form von Schlangenlinien, wurde am Sonntagfrüh, gegen 02:15 Uhr, ein Radfahrer in der Halleschen Straße kontrolliert. Dabei wurde bei Diesem eine Alkoholisierung von 1,22 Promille festgestellt. Weiterhin verlief ein Drogentest positiv. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt.

