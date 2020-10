Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogenfahrten festgestellt

Bleicherode/Nordhausen (ots)

Eine 30jährige befuhr am Freitag, den 23.10.2020, gegen 21:20 Uhr,mit ihrem PKW die Lindenstraße in Bleicherode. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ebenfalls am Freitag, gegen 22:20 Uhr, wurde ein 25jähriger Verkehrsteilnehmer in Nordhausen in der Bochumer Straße einer Kontrolle unterzogen. Er war mit einem Pkw Ford unterwegs. Auch bei ihm schlug ein Drogentest an. Bei beiden Verkehrsteilnehmern erfolgte eine Blutentnahme.Die Weiterfahrt wurde untersagt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell