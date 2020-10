Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Agrarbetrieb

Schiedungen (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagnachmittag zu Samstagfrüh in einen Agrarbetrieb in Schiedungen, Pfaffenstock, ein. Zunächst wurde das Zufahrtstor zum Gelände aufgebrochen, danach erfolgte der gewaltsame Zutritt zu einem Lagerraum. Aus diesem wurden 3 Paletten Pflanzenschutzmittel/Dünger verschiedener Arten, vorwiegend in flüssiger Form, im Gesamtwert von etwa 43.000,-Euro entwendet. Auf Grund der Menge bzw. des Gesamtgewichtes des Beutegutes von etwa 3 Tonnen ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Kleintransporter o.ä. genutzt wurde. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell