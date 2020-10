Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto macht sich selbstständig und kollidiert mit Busch

Nordhausen (ots)

Eine Autofahrerin stellte ihren Hyundai am Donnerstagabend am Lutherplatz in Nordhausen ab. Dabei sicherte die 31-Jährige den Pkw offenbar nicht richtig gegen Wegrollen. Das Auto machte sich gegen 19.45 Uhr selbstständig und prallte gegen einen Busch, der dadurch entwurzelt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

