Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug im Graben - Fahrer geflüchtet

Görmar (ots)

Eine Zeugin meldete am Donnerstagabend, kurz nach 23.30 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg bei Görmar ein Fahrzeug, welches im Graben lag. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der Ford mit mehreren Leitpfosten kollidiert und dann schließlich an einer abfallenden Böschung stecken geblieben war. Die Unfallverursache hatte die Flucht ergriffen. Weitere Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zu einem 22-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm über 1,1 Promille. Die Beamten erstatteten Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell