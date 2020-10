Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Motorraddiebstahl

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Motorrades in Bleicherode. In der Nacht zu Donnerstag stahlen Unbekannte sein Motorrad, das in der Niedergebraer Straße unter einem Carport abgestellt war. Das schwarze Motorrad, Modell Aprilia RSV4, hat einen Wert von etwa 10000 Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen oder etwas zum Verbleib des Motorrades sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

