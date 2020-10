Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw in Straßengraben gefahren

Holbach (ots)

Im Graben endete die Fahrt eines Lkw am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, am Ortseingang von Holbach. Der 38-jährige Lkw-Fahrer war auf der Bundesstraße 243 aus Richtung Mackenrode unterwegs. Als er vor der gesperrten Ortsdurchfahrt Holbach wenden wollte, geriet er mit der Zugmaschine in den Straßengraben. Der Lkw fuhr sich fest und beschädigte den Randstreifen. Der Lkw muss nun geborgen werden.

