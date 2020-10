Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Breitenworbis (ots)

Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen verschafften sich Diebe widerrechtlich Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses im Birkenweg. Dort nahmen sie ein grünes E-Bike des Herstellers Univega im Wert von etwa 3000 Euro mit. Außerdem erbeuteten der oder die Täter ein weiteres Mountainbike und Werkzeuge des Herstellers Makita. In Leinefelde hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls auf ein E-Bike abgesehen. Sie stahlen das grüne Fahrrad des Herstellers Chrisson im Wert von etwa 1500 Euro. Das Fahrrad war im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wer kann etwas zum Verbleib des Beutegutes sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell