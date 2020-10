Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Apotheken von Einbrechern heimgesucht

Heldrungen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch waren zwei Apotheken im Kyffhäuserkreis das Ziel von Einbrechern. In Heldrungen drangen der oder die Täter über ein Fenster gewaltsam in die Apotheke in der Hauptstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten schließlich einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag und einen Werkzeugkasten. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von etwa 7000 Euro. Beim Einbruchsversuch blieb es in Oldisleben bei der Apotheke in der Marktstraße. Die Täter versuchten hier ebenfalls, sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude zu verschafften, scheiterten aber. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Apotheken aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

