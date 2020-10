Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Hund kollidiert

Leinefelde (ots)

Der Fahrer eines Hyundai befuhr am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, die Mozartstraße in Leinefelde, als plötzlich ein unangeleinter Hund gegen das Fahrzeug lief. Am Hyundai entstand Sachschaden, der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Der Hundehalter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell