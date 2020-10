Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Apotheke

Roßleben (ots)

Über das Notdienstfenster versuchten Unbekannte, sich in Roßleben gewaltsam Zutritt in die Apotheke am Richard-Hüttig-Platz zu verschaffen. Am Fenster entstand Sachschaden. Der Einbruchsversuch misslang, die Täter konnten nicht ins Gebäude eindringen. Der Einbruchsversuch wurde am Dienstagnachmittag festgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

