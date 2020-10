Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Keller gezündelt - Die Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Ein vermeintlicher Kellerbrand löste am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, in Leinefelde einen Polizeieinsatz aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte Zeitungen im Keller des Mehrfamilienhauses in der Händelstraße angezündet hatten. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit 39 Kameraden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

