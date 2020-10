Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Sportlerheim

Struth (ots)

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Zeuge einen Einbruch ins Sportlerheim in der Annabergstraße. Der oder die Täter hinterließen Sachschaden an Fenstern und Türen. Ersten Ermittlungen zufolge gingen die Diebe leer aus. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

