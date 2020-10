Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Exhibitionist gestellt

Nordhausen (ots)

Am Montag, kurz nach 16 Uhr, manipulierte ein Mann vor den Augen mehrerer Kinder und Jugendlicher in der Bahnhofstraße an seinem Geschlechtsteil. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten den 45-jährigen Mann stellen und vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß. Möglicherweise kommt er auch als Täter für ähnliche Taten, die sich im Oktober in Nordhausen ereignet haben, in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

