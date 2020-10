Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bewohnerin überrascht Fahrrad-Dieb

Roßleben (ots)

Eine böse Überraschung erlebte in der Nacht zu Dienstag die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße. Gegen 1.40 Uhr wurde sie durch laute Geräusche, die aus dem Keller drangen, geweckt. Als sie nachschaute, ertappte sie einen Dieb, der mit ihrem Fahrrad die Flucht ergriff. Er erbeutete ein weiß-rotes Mountainbike des Herstellers Whistler im Wert von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Unbekannten oder zum Verbleib des Mountainbikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

