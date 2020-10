Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Langensalza (ots)

Die Fahrerin eines Skoda befuhr am Montagabend, gegen 19.35 Uhr, die Straße Rasenmühle in Bad Langensalza. An der Sondershäuser Straße beabsichtigte die 36-Jährige offenbar, nach rechts auf diese abzubiegen. Dabei fuhr die 36-Jährige aus noch ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte mit der Leitplanke. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Ein gesundheitliches Problem bei der Fahrerin kann nicht ausgeschlossen werden. Die Straße musste bis ca. 21.15 Uhr voll gesperrt werden.

