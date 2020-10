Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen und Motorhaube zerkratzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Mercedes am Montagmorgen. Er stellte fest, dass Unbekannte am vergangenen Wochenende alle vier Reifen seines Fahrzeugs zerstochen hatten. Außerdem wurde die Motorhaube zerkratzt. Das Auto war in der Wilhelmstraße abgestellt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

