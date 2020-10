Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Fahrer verletzt

Mönchpfiffel (ots)

Am frühen Montagmorgen befuhr der Fahrer eines Renault, gegen 5.40 Uhr, den Schwarzen Weg in Mönchpfiffel in Richtung Heygendorf. Im Bereich einer Kurve geriet der Renault ins Schleudern, fuhr in den linken Straßengraben und überschlug sich. Der 23 Jahre alte Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Renault musste abgeschleppt werden.

