Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen und Garagen aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Mehrere Diebstähle beschäftigen die Mühlhäuser Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag. Gegen 4.45 Uhr wurde eine aufgebrochene Garage in der Ahlestraße festgestellt. Was genau der oder die Täter erbeuteten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auch im Eichendorffweg schlugen Einbrecher zu. Gegen 4.30 Uhr öffneten sie eine Garage gewaltsam und nahmen unter anderem Werkzeuge mit. Offenbar wurden die Täter bei ihrer Tat durch einen Zeugen gestört, weshalb sie das Beutegut auf der Straße verteilt zurück ließen. Auch ein Fahrrad, welches nicht aus der Garage stammte, konnte am Tatort sichergestellt werden. Zu einem Fahrraddiebstahl kam es gegen 4.45 Uhr im Stiftsweg. Ein Bewohner meldete einen unbekannten Mann, der sich auf seinem Grundstück aufhielt. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht und nahm das schwarze Damenrad mit rosafarbene Blumenmuster mit. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

