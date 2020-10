Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe einer Bäckerei zerstört

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend warfen Unbekannte mit Steinen die Fensterscheibe eines Bäckerei-Verkaufsraumes am Blobach ein. Gegen 22.10 Uhr bemerkten Zeugen die Tat, worauf die zwei Männer zu Fuß in Richtung Steinweg flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen.

