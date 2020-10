Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Schafsherde kollidiert

Vatterode (ots)

Die Fahrerin eines Subaru war am Sonntagabend, gegen 20.50 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Dietzenrode in Richtung Vatterode unterwegs. Als sie nachlinks in Richtung Fretterode abbog, kam ihr eine Herde schwarzer Schafe entgegengelaufen. Die 53-Jährige kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit mehreren Tieren. Ein Schaf verendete an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Dem Tierhalter gelang es im Anschluss mit Hilfe der Feuerwehr die Schafe wieder einzufangen.

