Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container, Fahrzeug und Garagen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Diebe trieben in der Nacht zu Montag in Nordhausen ihr Unwesen. Zwischen 0.30 Uhr und 1.35 Uhr versuchten Unbekannte zwei Container im Uthleber Weg gewaltsam zu öffnen. Die Täter scheiterten, es blieb beim Versuch. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes hatte die angegriffenen Container bemerkt und die Polizei verständigt. Gegen 1.40 Uhr brachen Unbekannte ein Fahrzeug in der Straße Angespann auf. Daraus erbeuteten sie Werkzeuge und einen Schlüssel zu einer Lagerhalle. Der auslösende Alarm schreckte die Unbekannten offenbar ab, worauf sie flüchteten. Wenig später, gegen 2.25 Uhr, meldete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zwei Männer, die sich gerade in der Herweghstraße an den Garagen zu schaffen machten. Die Unbekannten ergriffen ohne Beute auf ihren Fahrrädern die Flucht. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, muss nun im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

