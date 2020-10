Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw im Straßengraben

Heuthen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr fuhr ein 29jähriger Eichsfelder die Landstraße von Wachstedt kommend in Richtung Heuthen. Kurz vor der Ortslage Heuthen kommt er mit seinem Pkw Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt im Straßengraben gegen einen Wasserdurchlauf. Der Fahrer wird mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Da bei der Unfallaufnahme auch Alkohol in der Atemluft feststellbar war, wurde im Krankenhaus auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der total beschädigte Smart musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffern wir mit 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell