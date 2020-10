Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baustelle

Großbodungen (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 16. zum 17.10.2020 in ein im Umbau befindliches Gebäude in der Chaussee in Großbodungen ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür verschafften sie sich Zutritt ins Gebäude, um in der Folge eine weitere Tür zu einem verschlossenen Raum aufzuhebeln und dort Werkzeug zu entwenden. Aus einem anderen, unverschlossenen Raum fehlen drei Mobiltelefone. Da gegenwärtig mehrere Firmen im Gebäude tätig sind, war zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch unklar, worum es sich bei dem Diebesgut im Detail handelt. Offensichtlich ging es den Dieben aber um hochwertige Elektrowerkzeuge. Daher können wir zum Wert des Diebesgutes noch keine Angaben machen. Der entstandene Sachschaden wird mit 1000 Euro beziffert. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

