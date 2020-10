Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 17.10.2020 gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt, an der Kreuzung Nordhäuser Straße / Leineberg gerufen. Der 86jährige Fahrer eines VW Golf befuhr den Leineberg aus Richtung Stadion kommend. Als die Ampel auf grün schaltet, fährt er nach links in die Nordhäuser Straße ein. Er übersieht dabei drei Fußgänger, welche die Straße bei grün leuchtender Fußgängerampel überqueren. In der Folge kommt es zur Kollision mit einem der Fußgänger. Der 20jährige wird dabei zum Glück an den Beinen nur leicht verletzt. Trotzdem wird er zur Behandlung ins Heiligenstädter Krankenhaus gebracht. Am Pkw wurde kein Schaden festgestellt.

