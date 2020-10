Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf B4

Sondershausen (ots)

Am 17.10.2020 gegen 12:55 Uhr beabsichtigte eine 42-jährige BMW Fahrerin unmittelbar nach dem Ortsausgang Oberspier in Richtung Greußen nach links auf eine Feldzuwegung abzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt kurz halten, bevor sie wieder anfuhr und den Abbiegevorgang begann. Durch eine nachfolgende 56-jährige Fahrerin eines Mitsubishi wurde die Situation falsch eingeschätzt, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der BMW wurde hierbei in den Straßengraben geschleudert. Bei dem Unfall wurden beide Insassen des BMW sowie drei Insassen des Mitsubishi zum Teil schwer verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 23000,- EUR geschätzt.

