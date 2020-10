Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kleintransportern

Badra (ots)

Am 17.10.2020 kam es in den frühen Morgenstunden zu Sachbeschädigungen an drei Kleintransportern. An den geparkten Fahrzeugen wurden insgesamt 9 Reifen zerstochen, sodass diese ausgetauscht werden müssen. Zeugen die in der Badraer Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen tätigen konnten, die im Zusammenhang mit der Sache stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

