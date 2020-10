Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Werkzeug aus Lkw gestohlen

Ilfeld (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Aufbruch eines Lkw bei der Polizei gemeldet. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Kastenaufbau des Lkw, der am Neanderplatz abgestellt war. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeuge der Hersteller Bosch und Hilti im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

