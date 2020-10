Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Tour

Mühlhausen (ots)

Auf Diebeszug waren Unbekannte an der Nacht zum Freitag in Mühlhausen. Am Herbstberg, Zum Danielsberg und an der Hollenbacher Landstraße brachen der oder die Einbrecher jeweils ein Gartenhaus auf. Noch ist nicht abschließend klar, was aus den Häusern gestohlen wurde. Neben Schmuck und einem Fernseher vermissten die Betroffenen auch Werkzeug. Unter der Breitsülze wollte man in eine Garage, Bei der Breitsülze in eine Firma einbrechen. Hier scheiterten der oder die Täter und hinterließen Beschädigungen an den Gebäuden. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden. Hinweise zu den verschieden Einbrüchen und Einbruchsversuchen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell