LPI-NDH: Seitenscheibe eingeschlagen, aber nichts geklaut

An einem geparkten Citroen auf dem Parkplatz vor dem Bowlingcenter in der Halleschen Straße schlugen Unbekannte in der Nacht auf Freitag die Seitenscheibe ein. Der oder die Täter erbeuteten nichts, sondern hinterließen ihre Taschenlampe im Auto. Die Polizisten stellten das Gerät sicher. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

