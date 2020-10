Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Pferd endet glimpflich

Worbis (ots)

Der Fahrer eines VW war am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, auf der Landstraße 3080 in Richtung Kirchworbis unterwegs. Als zwei Pferde, die zuvor ausgebüxt waren, die Fahrbahn überquerten, konnte der 31-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem der Tiere. Das Pferd blieb augenscheinlich unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Die Pferde konnten anschließend vom Besitzer eingefangen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell