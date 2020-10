Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Apotheke

Artern (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Wasserstraße ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten schließlich mehrere hundert Euro Bargeld. Hierfür brachen sie die Kasse auf. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

