Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Hauswand kollidiert

Körner (ots)

An einer Hauswand endete die Fahrt eines Autofahrers am Mittwochnachmittag in Körner. Der 37-Jährige befuhr gegen 14.35 Uhr mit seinem Renault die August-Bebel-Straße aus Richtung Schlotheim. Nach einer Kurve wich er einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug aus. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Hausfassade und einem Tor. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Hausfassade und das Tor wurden beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell