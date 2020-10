Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet - Heckklappe beschädigt

Göllingen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Autobesitzerin am Mittwochnachmittag in Göllingen. Sie hatte ihren Pkw gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz in der Klosterstraße abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckklappe ihres Fahrzeuges beschädigt war. Der Unfallverursacher hatte sich bereits unerlaubt entfernt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

