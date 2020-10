Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Kind wurde am Mittwochnachmittag in Heiligenstadt Opfer eines dreisten Diebstahls. Die 13-Jährige hielt sich kurz vor 14.30 Uhr in der Wilhelmstraße auf, als ein Mann plötzlich auf sie zukam und ihr im Vorbeigehen das Portemonnaie aus der Jackentasche stahl. Anschließend flüchtete der Dieb damit in einen Drogeriemarkt. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Unbekannten nicht mehr antreffen. Im Portemonnaie befand sich ein geringer Bargeldbetrag. Bilder einer Überwachungskamera sollen nun weitere Hinweise zum Täter liefern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell