Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlägerei ruft Polizei auf den Plan

Nordhausen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bochumer Straße. Als die hinzugerufenen Polizisten vor Ort eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Wie sich heraus stellte, schlugen drei Männer mit Eisenstangen und Baseballschläger aufeinander ein. Ein Mann wurde hierbei offenbar verletzt. Er hatte sich aber bereits vom Tatort entfernt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. Alle Tatbeteiligten waren Deutsche.

