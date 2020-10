Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert

Rotheshütte (ots)

Der Fahrer eines Seat war am Mittwoch, gegen 10 Uhr, auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Rotheshütte in Richtung Netzkater unterwegs. Dabei geriet der 84-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Der Seat drehte sich, rutschte in den Straßengraben und kam auf der Seite zum Liegen. Der 84-Jährige kam ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnten gesundheitliche Probleme zum Unfall geführt haben. Die Ermittlungen dauern an.

