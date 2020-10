Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind mit Fahrrad gegen Pkw gerutscht und leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrerin

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein neunjähriges Kind befuhr bereits am Dienstag, 6. Oktober, mit seinem Fahrrad den Gehweg der Theodor-Storm-Straße in Richtung Holzweg. Gegen 14.30 Uhr kam der Junge auf nasser Fahrbahn ins Rutschen, stürzte und kollidierte leicht mit einem Pkw, der am Fahrbahnrand in Höhe der Bushaltestelle geparkt hatte und gerade anfuhr. Die Fahrerin stoppte, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen und fuhr schließlich davon, ohne die Personalien anzugeben. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Autofahrerin möglicherweise einen Schüler von der Schule abgeholt und deshalb dort gehalten hatte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Wer Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug oder der unbekannten Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell