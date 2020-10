Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson-Fahrerin und Mitfahrer bei Sturz verletzt

Mühlhausen (ots)

Die Fahrerin eines Mokicks war am Dienstag, gegen 18 Uhr, in der Brunnenstraße in Richtung Kreuzung Wanfrieder Straße unterwegs. Als die 16-Jährige nach links abbog, stürzte sie auf der regennassen Straße. Sie und ihr 17 Jahre alter Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide kamen ins Krankenhaus.

