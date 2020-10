Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt seinen Fahrradrahmen

Nordhausen (ots)

Der Rahmen wurde im Rahmen von Ermittlungen zu einem Diebstahl am Sonntag, 4. Oktober, in Nordhausen sichergestellt. Wer seinen Fahrradrahmen erkennt oder Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

