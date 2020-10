Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Lkw gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag gewaltsam Zugang zur Ladefläche eines Lkw, der zum Möbelhaus gehört und in der Bochumer Straße abgestellt war. Sie erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Dieben geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der 03631/960, zu melden.

