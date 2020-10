Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet, Täter gingen leer aus

Bad Langensalza (ots)

Gleich drei Einbrüche gab es in der Nacht auf Dienstag in Bad Langensalza. Gegen 23.30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe einer Seitentür an einem Imbiss in der Rathausstraße ein. Hierdurch wurden Anwohner wach, die die Polizei verständigten. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. In das Schlafzimmer einer Parterrewohnung in der Gutenbergstraße drangen Unbekannte am Abend ein. Sie öffneten das gekippte Fenster und durchwühlten das Zimmer während, sich der Bewohner im Wohnzimmer aufhielt. Gestohlen wurde nichts. Kurz nach Zwei Uhr brachen Unbekannte in die Büroräume eines Hauses in der Burggasse ein. Zuvor hatten der oder die Täter die Scheibe eines Schuppens eingeschlagen und sich verschiedenes Werkzeug zurechtgelegt. In den Büroräumen waren Türen aufgebrochen und Schränke durchsucht worden. Vermutlich wurden der oder die Täter gestört, sie entkamen durch den Wirtschaftsraum und den Garten. Das zurechtgelegte Werkzeug und einen Laptop ließen sie zurück. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Ob alle Einbrüche von dem oder denselben Tätern verübt worden sind, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

