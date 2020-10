Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Firma gestohlen

Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage und Firmenräume einer Elektrobaufirma Am Flugplatz in Bielen ein. Nachdem man offensichtlich in der Garage nichts Brauchbares fand, brach man weitere Räume auf. Dort erbeuteten der oder die Täter Werkzeug im Wert von mindestens 3000 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell