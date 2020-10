Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schulgelände verwüstet

Bad Tennstedt (ots)

Vandalen hinterließen am zurückliegenden Wochenende einen Schaden von mindestens 200 Euro auf dem Schulgelände der Regelschule in der Cölestien-August-Just-Straße. Sie überkletterten den Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Dort rissen sie die Sitzflächen mehrerer Bänke herunter und beschädigten zwei Holzfiguren. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell