Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Abbiegen

Esperstedt (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Transit die Frankenhäuser Allee, in der Ortslage Esperstedt in Richtung Bad Frankenhausen. Als er nach links in die Straße am Pfingstfleck abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Ateca. Dessen 66-jähriger Fahrer war gerade dabei, den Ford zu überholen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, an den Autos entstand Sachschaden.

