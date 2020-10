Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pferd mit Schnittwunden entdeckt - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Branderode (ots)

Am vergangenen Wochenende ist eine Stute im Landkreis Nordhausen von Unbekannten verletzt worden. Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr, fügten Unbekannte dem Pferd auf der Weide Schnittverletzungen zu. Das Tier überlebte, musste aber von einem Tierarzt behandeln werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind Personen, die sich in der Nähe von Pferdekoppeln verdächtig verhielten, oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Polizei weist Pferdebesitzer daraufhin, nun besonders achtsam zu sein und auf verdächtige Wahrnehmungen zu achten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen. Ob es Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Vorfällen in Thüringen gibt, wird derzeit geprüft.

