Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit vier Schwerverletzten

Liebenrode (ots)

Bei dem Unfall sind am vergangenen Sonnabend im Landkreis Nordhausen vier Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Mitsubishi befuhr kurz vor 20 Uhr die Straße aus Richtung Nordhausen in Richtung Liebenrode. Zwischen dem Abzweig zur Bundesstraße 243 und Liebenrode hat der 18-Jährige ein vor ihm befindliches Fahrzeug, das sehr langsam unterwegs gewesen sein soll, überholt. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden Kia einer 51-Jährigen zusammen. Beide Fahrer, sowie auch deren Beifahrer, kamen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Fahrzeugs, welches durch den 18-Jährigen überholt worden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass auch sein Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt wurde. Da der Fahrer die Unfallstelle verließ, sind seine Personalien der Polizei nicht bekannt. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Wer hat das Fahrzeug vor dem Unfall ebenfalls überholt oder kann etwas zur Fahrweise des Fahrers sagen? Wer kann möglicherweise Hinweise zum Fahrzeug geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

