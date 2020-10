Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renovierungsabfälle verbrannt

Oldisleben (ots)

Am Sonntagabend kamen Polizei und Feuerwehr gegen 19 Uhr in Oldisleben zum Einsatz. Auf einer Rasenfläche in der Karl-Marx-Straße stand ein Haufen mit Unrat in Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich dabei um Renovierungsabfälle, welche durch Unbekannte widerrechtlich angezündet wurden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell